За три дня плебисцита в России проголосовали меньше трети избирателей

Явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ за три дня составила 28,46%. Об этом сообщает Центризбирком России.

По данным ведомства, по состоянию на утро 28 июня проголосовали 30 917 512 человек – эти данные включают электронное дистанционное голосование.

Самая высокая явка зафиксирована в Туве и в Тамбовской области – 41,98% и 31,54% соответственно, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Самое низкое число граждан, пришедших выразить свое мнение относительно предлагаемых изменений к Конституции, – в Хабаровском крае, где явка составила 22,45%.

Памфилова также сообщила, что 58% граждан проголосовали в помещениях избирательных участков, 39% – на дому и на придомовых территориях, а 3% – дистанционно.

Кроме того, глава ЦИК рассказала, что в комиссию поступило 115 жалоб от граждан на возможное принуждение к голосованию и использование административного ресурса. Памфилова уточнила, что 113 из них прямо касаются возможного принуждения к голосованию в разных регионах.

«Мы сейчас оперативно то, что можем, сами рассматриваем, что не можем – направляем соответствующему руководителю того или иного субъекта и параллельно в прокуратуру», – отметила она.

Помимо этого, по словам Памфиловой, поступило два обращения, в которых «люди говорят, что их принуждают голосовать определенным образом». «Я надеюсь, что таких обращений больше не будет», – отметила она.

Голосование по поправкам, вносимым в Основной закон страны, стартовало 25 июня и продлится по 1 июля. Этот день объявлен выходным. Дистанционное голосование завершится 30 июня.

Москва, Наталья Петрова

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