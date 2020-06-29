В России за четыре дня голосования явка превысила 37%

Явка на всероссийском голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня – с 25 по 28 июня – составила 37,2%. Об этом сообщает ЦИК РФ.

По данным на утро 29 июня проголосовали 40 млн 415 тыс. 883 человека. В их число включены граждане, проголосовавшие дистанционно.

Явка на онлайн-голосовании, которое проводится в Москве и Московской области, на 12:00 мск понедельника составила 83,38%, проголосовали 992 тыс. 738 человек.

Плебисцит начался 25 июня и продлится по 1 июля включительно. Этот день будет выходным. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн по 30 июня включительно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.06.20

Украину принудительно закатают в большую ось Париж-Берлин-Москва-Пекин. / Кремль завышает планку: народное одобрение реформы Конституции становится риском для власти. / Пассажирам челябинского электротранспорта не оставляют выбора в голосовании по поправкам в Конституцию (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»