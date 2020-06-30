Житель Москвы обнаружил, что за него проголосовали без его ведома

Житель Лефортово пришел на участок для голосования, но в журнале были данные о том, что сам мужчина и вся его семья отдали свои голоса. В Мосгоризбиркоме заявили, что произошла ошибка и признали бюллетени недействительными.

Инцидент произошел на участке №1403. Марта Минасян выложила в Facebook видеозапись из УИКа. По ее словам, ее родители обнаружили, что в журнале есть запись, что проголосовали не только супруги, но и их дети. Председатель комиссии «отказалась давать какие-либо объяснения, схватила журнал и удалилась».

Позже выяснилось, что пометка появилась по результатам надомного голосования. «Подписей избирателей в самом журнале не было. Комиссия извинилась, внесла избирателей в дополнительные списки, и они смогли проголосовать. Тем не менее, бюллетени с результатами надомного голосования в одном из сейф-пакетов будут признаны недействительными», – объявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, на нарушение пожаловалась председатель участковой избирательной комиссии. Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве рекомендовал признать все бюллетени проголосовавших вне помещения для голосования в одном из сейф-пакетов недействительными.

Москва, Зоя Осколкова

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