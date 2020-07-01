Экзит-полл: в Москве голоса сторонников и противников поправок к Конституции разделились поровну

Организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против изменения Конституции, опубликовали данные экзит-поллов, проведенных 1 июля на выходах с избирательных участков для голосования по поправкам к Конституции в Москве и Санкт-Петербурге.

По информации одного из основателей кампании Андрея Пивоварова, к 15:00 мск в российской столице из тех, кто согласился дать ответ в ходе опроса, 49,91% поддержали поправки в Основной закон страны, 49,87% выступили против, 0,22% испортили бюллетень для голосования. Об этом активист сообщил в своем твиттере.

В Санкт-Петербурге против изменений в Конституции высказались 42,02% респондентов, а 57,7% участников опроса поддержали поправки, 0,28% испортили бюллетень.

Всего, по словам Пивоварова, опрошено более 4000 человек.

Напомним, 29 июня данные экзит-полла опубликовал ВЦИОМ. Согласно результатам опроса, проведенного на выходах из избирательных участков, поправки в Основной закон страны поддерживает 76%, против выступает 23,6%. Всего в опросе приняли участие 163,124 респондента на 800 избирательных участков в 25 регионах. При этом ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа – 29,4%.

Отметим, ВЦИОМ опубликовал результаты экзит-полла вопреки рекомендации Центральной избирательной комиссии. Глава ЦИК Элла Памфилова выразила по этому поводу сожаление.

Голосование по поправкам к Конституции стартовало 25 июня, сегодня – завершающий день плебисцита.

Москва, Наталья Петрова

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