ЦИК объявил Лукашенко победителем выборов. Тихановская не согласна и создает совет для трансфера власти

Центризбирком Белоруссии озвучил окончательные итоги президентских выборов.

Официальные результаты практически не отличаются от предварительных: Александр Лукашенко получил 80,1%, это 4,66 млн голосов, его главная соперница, поддержанная оппозицией, Светлана Тихановская – 10,12%, или 588,6 тыс. голосов.

Против всех кандидатов проголосовали 4,59% избирателей.

Экс-депутат Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Анна Канопацкая набрала 1,68%, глава партии «Грамада» Сергей Черечень получил 1,14%, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев – 1,21%.

Самые высокая поддержка у Тихановской в Минске (14,92%) и Гродненской области (13,81%). Максимальный процент за действующего главу государства получен в Могилевской области (88,06%).

Добавим, что жалобу на официальные результаты в ЦИК подали четыре участника выборов – все, кроме Лукашенко. Заявления трех, в том числе Тихановской, Центризбирком уже отклонил, информирует издание tut.by. Жалоба Сергея Череченя в комиссию не поступила, уверяет ЦИК.

Штаб Тихановской не признает официальные итоги президентских выборов. Об этом заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина. По ее словам, цифры, которые огласил ЦИК, «не имеет никакого отношения к реальности, это очевидно всем» (цитата по РИА «Новости»). Штаб оспорит итоги выборов в верховном суде страны.

После оглашения окончательных итогов выборов Тихановская заявила о готовности к диалогу с властями. Также она заявила, что инициирует создание в Белоруссии Координационного совета для обеспечения трансфера власти. В него «должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти – трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества», приводит слова кандидата в президента телеграм-канал «Пул первой».

Ранее сегодня Тихановская в новом видеообращении призвала мэров белорусских городов провести мирные массовые акции 15 и 16 августа. По ее мнению, протоколы избирательных комиссий подтверждают факт ее победы: «Там, где комиссии подсчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%». В победу Лукашенко большинство жителей республики не верит, добавила она.

Как информировал «Новый День», объявление ЦИК республики предварительных итогов выборов вызвало массовые протесты в стране. Участники несанкционированных акций убеждены, что результаты сфальсифицированы, а в действительности победу одержала Светлане Тихановской, которая после выборов была вынуждена уехать из Белоруссию в Литву. Силовики четыре вечера подряд жестко разгоняли протестующих, применяя не только слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, а также боевые патроны. Минувшая ночь прошла спокойно – не было ни жестоких разгонов демонстрантов, ни массовых задержаний. С 11 августа к протестам присоединились белорусские предприятия. На сегодняшний день в протестных акциях в виде митингов и забастовок участвуют несколько десятков заводов и предприятий республики.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 14.08.20

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