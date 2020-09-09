Лукашенко предупредил Путина об опасности: «Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о консолидированной позиции Москвы и Минска в вопросе оппозиционных протестов – «если Беларусь рухнет, следующей будет Россия». Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

«Вам не стоит расслабляться. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия», – цитирует его RT.

По мнению белорусского лидера, российские власти не смогут справиться с оппозиционными протестами, поскольку сейчас никто не может контролировать различные Telegram-каналы, которые связаны с акциями протеста и оппозицией в разных странах.

Лукашенко добавил, что предупредил об опасности «старшего брата» – российского президента Владимира Путина.

Как сообщал РИА «Новый День», в интервью президент Белоруссии также признал, что возможно «немного пересидел» в должности главы государства, но подчеркнул, что просто так уходить не намерен.

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов. Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!» – сказал Лукашенко.

Напомним, президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80% голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Во время последней акции было задержано более 600 человек.

Москва, Мария Вяткина

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