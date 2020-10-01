Кремль ответил на обвинения Навального в адрес Путина: «С пациентом работает ЦРУ»

В Кремле отреагировали на обвинения оппозиционера Алексея Навального в адрес президент России Владимира Путина. Ранее политик заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что, по его мнению, к его отравлению причастен глава российского государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания Навального «абсолютно оскорбительными, абсолютно безосновательными и недопустимыми».

Пресс-атташе Кремля также заявил, что с Навальным работают западные спецслужбы, в частности, специалисты ЦРУ США. Песков уверяет, что скандальному политику не первый раз «дают разные инструкции».

«Не пациент (Навальный – прим. ред.) работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним», – цитирует пресс-секретаря президента ТАСС. По словам Пескова, у Кремля есть информация, что с Навальным «работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни».

Пресс-атташе Кремля при этом отметил, что связь западным спецслужб с Навальным засекается «не первый раз».

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти стран Запада и «работает в их интересах». Он назвал оппозиционера «бесстыдником и подлецом», сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. По его словам, делать обвинительные заявления «может только непорядочный человек». Володин при этом подчеркнул, что Путин спас жизнь Навальному. «Его искренне спасали все – от пилотов и врачей до президента», – сказал председатель Госдумы.

«Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств – тогда его заявление укладывается в эту логику», – заключил Володин.

Меж тем Песков заявил, что не может подтвердить слова Володина о том, что президент РФ занимался спасением жизни Навального. «Я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи», – сказал представитель Кремля журналистам.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.10.20

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