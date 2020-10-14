«В списке шесть имен»: ЕС согласовал антироссийские санкции из-за Навального

Евросоюз в четверг, 15 октября, введет санкции в отношении шести граждан России и одной российской организации из-за предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на европейские источники.

По сведениям собеседников издания, ограничительные меры уже согласованы представителями государств Евросоюза и вступят в силу после публикации санкционного списка в четверг в официальном журнале ЕС.

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 12 октября, министры иностранных дел всех государств Евросоюза поддержали введение санкций в отношении физических или юридических лиц, которые могут нести ответственность за предполагаемое отравление Навального.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров сегодня пообещал, что Россия ответит зеркально на санкции в связи с инцидентом с Навальным. «Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, это дипломатическая практика», – заявил Лавров в интервью российским СМИ.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа оппозиционер был перевезен в берлинскую клинику «Шарите».

На прошлой неделе Организация по запрещению химического оружия по итогам исследования биоматериалов Навального заявила, что его отравили веществом, имеющим схожие характеристики с токсичными химикатами, упомянутыми в Конвенции о химическом оружии, и которое не значится в списках запрещенных ОЗХО. Сам Навальный заявляет, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин. В России эти заявления опровергают.

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