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Понедельник, 9 ноября 2020, 15:57 мск

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Экс-главе Минприроды нашли пост в «Единой России»

Председатель партии «Единая Россия», замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру бывшего главы Минприроды Дмитрия Кобылкина на пост и.о. заместителя секретаря генсовета партии. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.

Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании президиума генсовета партии 11 ноября.

Кобылкин уже провел рабочую встречу с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. По ее итогам принято решение, что бывший министр природных ресурсов и экологии станет первым заместителем руководителя избирательного штаба «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году, сообщается в телеграм-канале ЕдРа. По словам Турчака, Кобылкин будет участвовать в подготовке предвыборной программы партии, а также заниматься экологическими и инфраструктурными проектами.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин освободил Кабылкина от должности главы Минприроды. Премьер Михаил Мишустин предложил назначить руководителем министерства главу Минвостокразвития Александра Козлова.

Москва, Наталья Петрова

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