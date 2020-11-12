Россия ввела ответные санкции против Германии и Франции из-за Навального

Россия ввела зеркальные санкции против Германии и Франции в ответ на санкции Евросоюза в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, уточнив, что санкции касаются руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции.

«Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными», – приводит слова Лаврова «Интерфакс». Министр добавил, что санкции «уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам».

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал действия и позицию властей Германии «абсолютно неприемлемыми и не соответствующими международным обязательствам», напомнив, что Берлин не предоставил Москве информацию о том, на каких основаниях сделан вывод об отравлении Навального ядом из группы «Новичок».

В то же время Лавров заявил, что у России «есть основания полагать, что все, что с ним (с Навальным – прим. ред.) произошло с точки зрения проникновения боевых отдаляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику «Шарите».

Напомним, в четверг, 15 октября, ЕС опубликовал санкционный список в связи с ситуацией вокруг Навального. В него вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замминисты обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции введены в отношении одной российской организации – Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). В западных СМИ этот институт называют разработчиком нервно-паралитического вещества «Новичок».

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС, замораживание активов, а также запрет на осуществление финансовых операций.

Вслед за ЕС антироссийские санкции из-за произошедшего с Навальным ввела Великобритания. Санкционный список Лондона совпадает с опубликованным ранее списком ЕС.

В Кремле назвали действия Брюсселя «сознательным недружественным шагом в отношении России». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в решении Евросоюза отсутствует какая-либо логика. По его словам, в Кремле сожалеют, что Брюссель поставил отношения с Москвой в зависимость от ситуации с Навальным.

Оппозиционному политику стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа оппозиционер был транспортирован в берлинскую клинику «Шарите».

В октябре Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам исследования биоматериалов Навального заявила, что его отравили веществом, имеющим схожие характеристики с токсичными химикатами, упомянутыми в Конвенции о химическом оружии, однако оно не входит в список запрещенных ОЗХО. Сам Навальный уверяет, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин. В России данные заявления опровергают, называя их бездоказательными.

6 ноября Генпрокуратура РФ раскритиковала ФРГ за ответ на запросы по делу Навального. В надзорном ведомстве заявили, что Берлин не ответил по существу ни на один из запросов Генпрокуратуры России по обстоятельствам госпитализации Навального. В Генпрокуратуре отметили, что затягивание исполнения запросов «фактически лишает компетентные органы РФ возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего».

В свою очередь в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу отметили, что, помимо Германии, запросы об оказании правовой помощи были направлены в компетентные органы Швеции и Франции, но «они исполнены формально, ни на один из поставленных 24 вопросов ответы по существу не даны».

Москва, Наталья Петрова

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