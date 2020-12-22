Москва расширила санкционный список в ответ на санкции ЕС из-за Навального

Россия расширила санкции в отношении представителей стран Евросоюза в ответ на санкционные меры Евросоюза, введенные в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

«Российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», – отмечается в заявлении. В санкционный список включены «те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», – уточнили на Смоленской площади. Их имена МИД не раскрывает.

В связи с этим главам диппредставительств Германии, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве были вручены соответствующие вербальные ноты.

МИД России назвал категорически неприемлемым принятие ЕС «незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Алексеем Навальным». Страны-инициаторы этого шага «не представили доказательств по делу не только российским властям, несмотря на направленные нами неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС», – сказано в заявлении.

Как сообщал «Новый День», 15 октября ЕС опубликовал санкционный список в связи с ситуацией вокруг Навального. В него вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замминисты обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции введены в отношении одной российской организации – Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). В западных СМИ этот институт называют разработчиком нервно-паралитического вещества «Новичок».

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС, замораживание активов, а также запрет на осуществление финансовых операций.

Вслед за ЕС антироссийские санкции из-за произошедшего с Навальным ввела Великобритания. Санкционный список Лондона совпадает с опубликованным ранее списком Евросоюза.

12 ноября Россия ввела зеркальные санкции против Германии и Франции в ответ на санкции Евросоюза из-за Навального. Как уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров, санкции касаются руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции.

Оппозиционному политику стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа оппозиционер был транспортирован в берлинскую клинику «Шарите».

В октябре Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам исследования биоматериалов Навального заявила, что его отравили веществом, имеющим схожие характеристики с токсичными химикатами, упомянутыми в Конвенции о химическом оружии, однако оно не входит в список запрещенных ОЗХО. Сам Навальный уверяет, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин. В России данные заявления опровергли, назвав их бездоказательными.

Москва, Наталья Петрова

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