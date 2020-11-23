Правительство России упраздняет восемь институтов развития – СМИ

Правительство России решило в рамках реформы институтов развития ликвидировать восемь структур. «Роснано», «Сколково» и еще несколько структур перейдут под управление ВЭБ.РФ. В рамках реорганизации главе «Роснано» Анатолию Чубайсу будет предложена новая должность, какая именно – еще обсуждается. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к кабмину, и на источник в одном из институтов развития.

В число институтов развития, которые собираются упразднить, вошли Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Также под ликвидацию попадут три структуры, отвечающие за развитие Дальнего Востока, – Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

При этом часть функций институтов развития перейдет госкоропорации ВЭБ.РФ, часть – профильным государственным ведомствам.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что все функции институтов развития по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранятся. По его словам, основным финансовым институтом развития Дальнего Востока станет ВЭБ.РФ, чьи ресурсы «значительно превышают те, которые были на балансе Фонда развития Дальнего Востока».

Кроме того, по информации издания, под управление ВЭБ.РФ планируется передать фонд «Сколково», «Роснано», корпорацию «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Также реформа предусматривает объединение институтов со схожими видами деятельности и сохранение институтов со специальными задачами. Так, предполагается создание универсального банка путем слияния банка «Дом.РФ» и МСП Банка. Кроме того, предполагается переход Российской венчурнойкомпании под правление РФПИ.

Источники издания назвали целью реформы создание единых механизмов управления, устранение пересечения функций с органами власти и коммерческими компаниями и увязку «цели институтов с целями национального развития России».

В ВЭБ.РФ и в пресс-службе правительства информацию не комментируют.

Напомним, в октябре сообщалось, что кабмин РФ в рамках реформы институтов развития рассматривает возможность ухода Анатолия Чубайса с поста руководителя «Роснано». Отмечалось, что бизнесмен якобы получил предложение «заняться Арктикой». Сам Чубайс тогда заявил, что любит Русский Север, но «начальником Арктики» становиться не собирается.

Добавим, на прошлой неделе премьер Михаил Мишустин объявил о сокращении штата госслужащих в 2021 году. Реформа стартует с 1 января и продлится три месяца. За это время планируется оптимизировать штат в министерствах и ведомствах, а также в их региональных структурах – сокращение составит от 5% до 10%.

Москва, Наталья Петрова

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