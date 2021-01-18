США и ЕС потребовали освободить Навального. «Займитесь проблемами у себя», – ответила Москва

Госдепартамент США, лидеры ЕС, ряд отдельных стран, а также европейские и американские политики призвали российские власти освободить оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного накануне по прилете в Москву.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон «категорически осуждает решение России задержать Алексея Навального», и потребовал его «немедленного освобождения без каких-либо условий». Об этом говорится в заявлении Помпео на сайте Госдепартамента США. Он расценил задержание политика «последним в серии попыток заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, а также независимые голоса, критикующие власти России».

Госсекретарь США призвал российские власти предоставить равные условия для всех политических партий и кандидатов, которые стремятся участвовать в выборах.

Советник избранного президента США на нацбезопасности Джейк Салливан заявил в своем твиттере, что арест Навального – «это не просто нарушение прав человека, это оскорбление жителей России, которые хотят, чтобы их голоса услышали». Он добавил, что оппозиционер должен быть немедленно освобожден, а «виновные в возмутительном покушении на его жизнь» должны быть привлечены к ответственности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление Салливана призвала советника Байдена и других зарубежных политиков «уважать международное право», «не посягать на национальное законодательство суверенных государств» и «заняться проблемами в собственной стране». Об этом она написала в своем Facebook.

Руководители Евросоюза также осудили задержание Навального. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал задержание политика «недопустимым» и призвал российские власти немедленно освободить его.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Жозеп Боррель в свою очередь заявил о недопустимости политизации судебной системы России. «Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его», – подчеркнул он.

Ему вторит глава Европарламента Давид Сассоли: «Мы просим российские власти немедленно его освободить». Он заявил о готовности пригласить Навального в Европарламент.

По данным источников ТАСС в Брюсселе, тема задержания оппозиционера будет обсуждаться в Совете ЕС на уровне глав МИД 25 января и на открывающейся 18 января сессии Европарламента.

Отпустить Навального также призвали МИДы Германии и Франции. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал задержание оппозиционера после возвращения из Берлина, где он проходил курс лечения после предполагаемого отравления, необъяснимым. Глава МИД Германии отметил, что собственная конституция России и международные обязательства обязывают ее соблюдать принципы верховенства права и защищать права человека. «Эти принципы, конечно, должны применятся и к Алексею Навального. Он должен быть незамедлительно освобожден», – подчеркнул Маас.

По его словам, Германия по-прежнему ожидает, что Россия сделает все возможное для расследования отравления Навального в полном объеме и привлечет преступников к ответственности.

МИД Франции заявил, что «внимательно следит за ситуацией вокруг Алексея Навального вместе с европейскими партнерами и призывает к его немедленному освобождению».

Глава МИД России Сергей Лавров оценил реакцию западных стран на задержание Навального. По его мнению, она призвана отвлечь внимание от кризисных явлений на Западе. «Как ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ, прямо чувствуется, с такой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

Алексей Навальный был задержан вечером в воскресенье, 17 января, на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Управление ФСИН по Москве заявило, что он будет содержаться под стражей до решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Заседание Симоновского суда Москвы запланировано на 29 января.

По данным адвокатов политика, Навальный провел ночь после задержания во 2-м отделе полиции управления МВД России по Химкам. Юристы сообщили, что их не допустили к подзащитному, сославшись на то, что он спит. Встречу обещали организовать утром в понедельник. Однако, по последним данным, приехавших утром к Навальному адвокатов не пускают к нему. Позже появились сообщения, что адвоката Ольгу Михайлову все же пустили к подзащитному в химкинский отдел полиции. Об этом рассказал «Открытым медиа» второй адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

Напомним, что рейс «Победы», которым прибыл Навальный из Берлина, должен был изначально сесть в аэропорту Внуково, но его перенаправили в Шереметьево из-за закрытия Внуково «по техническим причинам».

Вместе с прилетевшим из Берлина Навальным в аэропорту Внуково задержали, по данным «ОВД-Инфо», 68 человек из тех, что пришли его встречать.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.01.21

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