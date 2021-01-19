«Это ерунда, что кто-то кого-то боится, а Запад пусть не вмешивается»: Кремль – об аресте Навального

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием Алексея Навального в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг предположения, что это как-то связано с отношением президента РФ к оппозиционному политику, заявив, что арест Навального продиктован претензиями ФСИН.

«Разные утверждения, что кто-то кого-то боится, – это абсолютная ерунда», – заявил журналистам пресс-атташе Кремля, отметив, что главу государства «абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать с нарушением законов Российской Федерации».

«Мы знаем, что у ФСИНа были и остаются претензии, были нарушены определенные правила… Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России. Не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля при этом заявил, что в ситуации, когда «он (Навальный – прим. ред.) являлся собственно в полном смысле этого слова берлинским пациентом», ФСИН проявляла «абсолютную гибкость и понимание», никаких вопросов Навальному не задавала, передает «Интерфакс». Но когда клиника «Шарите» подтвердила, что политик пребывает в нормальном состоянии здоровья, у ФСИН появились вопросы, добавил Песков.

В том, что Навального отпустил за границу президент РФ Владимир Путин лично, а затем после возвращения его задержали, «нет никакого противоречия», заключил пресс-атташе Кремля. «В России за последние три года около 18 тысяч человек нарушили правила условного срока, против каждого из них применялись определенные меры», – указал он.

На уточняющий вопрос, состоит ли претензия к политику в том, что он после выхода из комы сразу не явился в Россию, Песков ответил, что «не сразу же после этого», и снова упомянул о заявлении клиники «Шарите», где говорилось, что «пациент выздоровел». На это Пескову напомнили, что оппозиционер долгое время находился на реабилитации, но пресс-атташе Кремля указал, что говорит «о конкретном заявлении госпиталя».

Что касается заявлений адвокатов Навального о том, что у них есть письмо «Шарите», что политик проходил реабилитацию до января, Песков сказал следующее: «Они будут вольны использовать эти материалы в ходе судебного разбирательства».

Вопросы о том, почему судебные слушания по мере пресечения Навальному проходили в отделе полиции, и о самой процедуре, Песков переадресовал в суд, напомнив, что «последние несколько месяцев все суды работают в особом режиме, связанным с ковидом». «Рекомендую обратиться в суд за разъяснениями», – сказал он.

Представитель Кремля при этом заявил, что права всех граждан России гарантируются законами РФ, надзорными ведомствами РФ, «безусловно, это будет и в случае» с задержанием Навального. Песков считает, что это «не та ситуация, которая требует особого внимания» президента страны, сообщает РИА «Новости».

Также он добавил, что в Кремле «не намерены учитывать международное мнение» в случае с Навальным. «Мы слышим заявления [западных стран], но в данном случае «мы не можем и не собираемся принимать их во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином РФ. Это абсолютно внутреннее дело. Мы не позволим никому в него вмешиваться, не намерены прислушиваться к таким заявлениям», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, Песков счел «тревожными» призывы Навального выходить на улицы в связи со всем происходящим. «Мы не являемся органом, который может давать этому оценку, но, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному», – заявил он, отметив, что в Кремле не опасаются массовых протестов против задержания оппозиционера.

Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. ФСИН пояснила, что задержание проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в федеральный розыск за многократные нарушения условий испытательного срока с «предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения». Ведомство позже заявило, что «предпримет все действия» для задержания политика до решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Накануне оппозиционера отправили под стражу на 30 дней. Суд проходил в отделении полиции Химок, до начала процесса ему не позволили пообщаться с адвокатом. В тот же день Алексея Навального перевели в СИЗО «Матросская тишина».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.01.21

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