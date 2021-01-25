«Скучно, девочки», – Путин опроверг наличие у себя дворца под Геленджиком

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование о дворце в Геленджике, который приписывают ему. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!», – заявил глава государства на онлайн-встрече со студентами в Татьянин день.

По словам Путина, он не смотрел этот фильм из-за отсутствия свободного времени «для просмотра такой информации», но «листал видеоподборки», которые ему принесли помощники принесли. По мнению президента, слухами о дворце россиянам пытаются «промыть мозги».

Как отметил Путин, такая информация «муссируется на протяжении более чем десяти лет», а «сейчас представился удобный случай».

«Все скомпоновали, этими материалами решили промыть мозги наших граждан», – полагает глава государства. Он назвал показанный ролик «компиляцией» и «монтажем». «Выражаясь языком одного известного персонажа нужно сказать: «Скучно, девочки». Вы бы хоть чего попридумывали еще», – отметил президент.

Путин добавил, что кого-то из людей, упомянутых в расследовании, знает: «Кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, знакомые». Однако, по его словам, есть те, кого он вообще не знает, «никогда не видел в глаза». «Некоторые из этих людей, которых я хорошо знаю, давно занимаются бизнесом, до встречи со мной и знакомства со мной», – отметил президент.

Напомним, на прошлой неделе Алексей Навальный опубликовал очередное расследование, которое посвящено жизни и карьере президента РФ Владимира Путина. На сайте Навального были размещены фотографии комплекса резиденций под Геленджиком, в который входит дворец из мрамора и золота. По утверждению оппозиционера, огромное имение якобы принадлежит главе государства.

Как сообщал «Новый День», Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Германии 17 января. 18 января Химкинский городской суд провел заседание прямо в отделе полиции, и вынес решение арестовать Навального за 30 суток за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд о замене политику условного наказания на реальное назначен на 2 февраля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.01.21

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