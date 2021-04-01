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Четверг, 1 апреля 2021, 12:38 мск

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«Зачем нам нужна заграничная зараза?» Жириновский обрушился с критикой на кабмин России

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ошибкой решение правительства РФ о восстановлении авиасообщения с зарубежными странами на фоне третьей волны пандемии коронавируса, которая захлестнула Европу и другие регионы мира. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Россия открыла рейсы «в разные страны, в основном в Азию: в Ташкент, Душанбе, Коломбо и т.д.», напомнил политик. Сейчас в России «хорошие показатели» с заболеваемостью коронавирусом: «нет третьей волны, количество заболевших снижается», чего не скажешь о Европе, которую захлестнула новая вспышка инфекции, отметил Жириновский.

«Европа переходит на более жесткие меры, режим все закрыто, чтобы уменьшить число заражений», – заявил главный либерал-демократ страны. «А мы у себя все хотим испортить», возобновляя международные авиарейсы, возмутился политик.

«Конечно, наших туристов зовут в Хорватию, Турцию, Словению. Им деньги нужны, а зачем нам нужна зараза оттуда? Это ошибка», – полагает Жириновский.

«За это будем критиковать правительство во время отчета в Госдуме», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», с 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с шестью государствами, в числе которых Германия, Венесуэла, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка. В феврале Россия восстановила рейсы в Азербайджан и Армению, а также в Грецию и Сингапур.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Казахстаном, Киргизией, Белоруссией, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Эфиопией, Сейшелами и Великобританией. Однако в декабре рейсы в Соединенное Королевство были приостановлены из-за более заразного британского штамма коронавируса. Кроме того, Россия формально возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. При этом последние две страны могут использоваться только в качестве транзитных хабов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.04.21

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Метки / Жириновский Владимир

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