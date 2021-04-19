Комиссия Госдумы передаст в полицию данные о новых акциях протеста

В Госдуме проверят информацию о подготовке протестных акций, чтобы передать материалы в правоохранительные органы. Об этом сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Участие в несанкционированной акции является нарушением закона. Мы внимательно изучим всю информацию о готовящихся протестах для передачи ее в компетентные органы и принятия необходимых мер реагирования», – написал депутат в Telegram-канале комиссии.

Пискарев также ответил на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который пообещал России последствия в случае смерти оппозиционера Алексея Навального в колонии. Депутат Госдумы напомнил, что Навальный отбывает срок за мошенничество, а не за свою активистскую деятельность. Пискарев отметил, что Россия не скрывает от общественности ни болезнь Навального, ни условия, в которых он содержится.

«Все могли видеть, в каких условиях он содержится. Он находится под наблюдением врачей. Тем не менее американцы через свою администрацию и СМИ пытаются оказать влияние на Россию, пользуясь данной ситуацией», – заявил депутат.

По мнению Пискарева, что заявления властей США «показательно совпали» с объявлением сторонниками Навального очередной несанкционированной акции протеста.

Накануне стало известно, что новая акция в поддержку Навального состоится 21 апреля. Организаторы митинга не планируют согласовывать мероприятие с властями, то есть акция станет несанкционированной. Надо отметить, что именно 21 апреля президент РФ Владимир Путин озвучит ежегодное послание Федеральному собранию.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.04.21

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