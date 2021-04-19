«Не должно быть темой интереса»: в Кремле высказались об угрозах США за смерть Навального

Здоровье заключенных на территории РФ не должно интересовать другие государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И вместе с тем напомнил, что именно из-за границы звучат призывы выходить на акции протеста.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан пригрозил России «последствиями» в случае смерти Алексея Навального. Оппозиционер сейчас отбывает срок за мошенничество.

«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля напомнил, что в администрации президента не обязаны следить за здоровьем осужденных. И не могут принимать на веру сообщения о критическом состоянии Навального, пока не получат информации о его здоровье из надежных источников.

«Мы не занимаемся мониторингом состояния здоровья российских заключенных. Это абсолютно не наша функция… Я не располагаю информацией о состоянии здоровья упомянутого заключенного, и соответственно я не могу на веру принять ваше утверждение о каком-то критическом состоянии», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Взволнованные здоровьем и самим фактом, что Навальный находится в колонии, сторонники оппозиционера объявили о новой акции протеста. Ее запланировали на 21 апреля, день, когда президент РФ Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному Собранию.

Дмитрий Песков пока не получал информацию, пытались ли сторонники Навального согласовать митинги в его поддержку в российских регионах. Представитель Кремля напомнил, что призывы выходить на улицу для участия в акциях исходят из-за границы.

«Очень важно здесь напомнить, что провокационные призывы звучат даже не с территории РФ. Они от неких граждан, которые проживают за границей. Есть смысл об этом все время помнить», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

При этом пресс-атташе Кремля заявил: «Если какие-то будут инициироваться акции не разрешенные, они автоматически будут незаконные». «В отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по законам РФ», – предупредил он.

Ранее сегодня МВД России выпустило обращение к гражданам, касающееся несанкционированных акций протеста 21 апреля в поддержку Навального. Силовики напомнили об опасности заразиться коронавирусом и призвали людей не ходить на эти митинги.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.04.21

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