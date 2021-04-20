Власти Москвы не согласовали митинг сторонников Навального

Администрация Москвы отказалась согласовать митинг сторонников Алексея Навального. Организаторы неправильно составили заявку, а заявитель оказался за границей, передает «Интерфакс».

20 апреля организаторы акции попросили столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции согласовать митинг, запланированный на Манежной площади. Планировалось, что 21 апреля с 19 до 21 часа на Манежной площади соберутся до 100 тысяч человек.

Заявку отклонили, потому что она была подана с нарушениями. Указанные в ней организаторы на момент подачи заявки находились за пределами России.

Вероятных организаторов и участников несогласованного митинга предупредили об ответственности за незаконные действия, если решат провести мероприятие без согласования.

Ранее МВД РФ и Генпрокуратура предостерегли россиян от участия в несогласованных акциях протеста. В полиции напомнили про карантинные меры, за нарушение которых полагается штраф. В прокуратуре владельцам сайтов с призывами выйти на несогласованный митинг напомнили об ответственности за призывы к экстремистской деятельности и вовлечение в незаконную деятельность детей и подростков.

Сторонники Алексея Навального назначили акции протеста на 21 апреля, в тот же день, когда президент РФ обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.04.21

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