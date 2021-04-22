ПАСЕ призвала Россию немедленно освободить Навального – Москва резолюцию отвергла

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о судьбе Алексея Навального. Властям России рекомендовано немедленно позаботиться о здоровье оппозиционера и освободить его из колонии.

Документы принят со значительным перевесом голосов: 105 «за» и 26 «против». ПАСЕ снова соберется 7-9 июня, и к этому времени ожидает увидеть Навального на свободе.

«Ассамблея призывает Россию немедленно освободить Навального. При любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы. До его освобождения предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить полное соблюдение его прав», – цитирует документ ТАСС.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой, который возглавляет делегацию Федерального Собрания РФ в ПАСЕ, заявил, что Россия не собирается выполнять «политизированные решения». Он отметил, что резолюция принята в отсутствие российской делегации и противоречит не только судебному решению, но и Конституции России.

«Навальный осужден за мошенничество. Попытки же представить его в качестве политзаключенного и мученика, буквально вчера с треском провалились во время «гуляний». Попытки Запада оказать давление на Россию с использованием институтов Совета Европы такие же провальные», – написал политик в своем Telegram-канале.

Толстой напомнил, что Совет Европы недавно так же рьяно защищал украинского режиссера Олега Сенцова, который был осужден в России за попытку теракта.

Как сообщал «Новый День», ЕСПЧ в феврале также призывал освободить Навального в ответ на его жалобу на условия содержания в колонии. Суд повысил приоритет его дела и отправил в Москву список вопросов, необходимых для рассмотрения жалобы. В частности, ЕСПЧ спросил, угрожает ли содержание в колонии жизни Навального, как тот написал.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.04.21

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