ЕСПЧ повысил приоритет жалобы Навального на условия в колонии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит жалобу Алексея Навального в приоритетном порядке. Суд поставил перед властями России несколько вопросов, чтобы разобраться в сущности требований оппозиционера.

«Ссылаясь на статьи 2 и 3 Европейской конвенции о правах человека, заявитель жалуется, что заключение сопряжено с риском для его жизни, он подвергается жестокому обращению, в частности, недосыпанию, бритье головы и отказу в медицинской помощи», – говорится в сообщении суда.

ЕСПЧ после получения жалобы потребовал от России немедленно освободить Навального, но этого не произошло. Поэтому решено рассмотреть обращение прежде некоторых других дел. Суд обратился к Москве за объяснениями.

«ЕСПЧ поставил к правительству РФ несколько вопросов. «С учетом утверждений заявителя, совместимо ли его содержание под стражей с его правом на жизнь, предусмотренным статьей 2 Конвенции о правах человека?» – один из вопросов, заданных правительству», – сообщили в суде.

России дали время до 12 июля, чтобы подготовить ответ.

Как сообщал «Новый День», Навального перевели в больницу для осужденных. Его состояние оценили как удовлетворительное, врачи каждый день осматривают его и дают витамины.

Напомним, состояние оппозиционера ухудшилось после того, как в конце марта он объявил голодовку, требуя консультации у гражданского врача. Навальный жаловался на боли в спине и ноге. Власти США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального, а его сторонники назначили акцию протеста на 21 апреля. МВД РФ и Генпрокуратура предостерегли граждан от участия в несанкционированных митингах.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.04.21

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