Навального переводят в стационар больницы для осужденных

Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 «Покров» во Владимирской области, будет переведен в стационар областной больницы для осужденных. Такое решение приняла комиссия врачей, сообщает УФСИН Владимирской области.

«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», – говорится в сообщении ведомства.

В УФСИН отметили, что состояние оппозиционера оценивается как «удовлетворительное», его каждый день осматривает врач-терапевт. «С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», – добавили в ведомстве.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение после инцидента с отравлением. 2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН назначил ему реальный срок в колонии общего режима, отменив условное осуждение по делу «Ив Роше» из-за нарушения условий испытательного срока. Судья зачла в срок Навального период, проведенный под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

Как сообщал «Новый День», в конце марта оппозиционер объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданского врача. До этого Навальный пожаловался на боли в спине и ногах. Во ФСИН уверяли, что политик получает всю необходимую медицинскую помощь.

В минувшую субботу, 17 апреля, лечащий врач Навального Анастасия Васильева заявила, что оппозиционер находится в критическом состоянии. На следующий день сторонники оппозиционера объявили новую всероссийскую протестную акцию в его поддержку. Она состоится 21 апреля. В этот день президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Акция не будет согласована с властями, а следовательно, станет несанкционированной.

Владимир, Наталья Петрова

Владимир. Другие новости 19.04.21

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