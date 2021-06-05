«Раздавали по тысяче рублей каждому избирателю»: в Приморье «Единая Россия» аннулировала итоги очного голосования на своих праймериз

В Приморье отменены итоги очного предварительного голосования «Единой России» в избирательном округе №5. Решение об аннулирования итогов подсчёта голосов на местных участках принял сегодня в ходе заседания президиум регионального политсовета «Единой России» из-за большого количества нарушений. При этом действительными признаны только результаты электронного голосования.

Как пояснил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Приморского края Сергей Кузьменко, кандидами представлены исчерпывающие доказательства многочисленных нарушений со стороны лиц, действующих по поручению кандидата предварительного голосования Олега Вельгодского. «Так, 30 мая на территории одномандатного избирательного округа №5 раздавали по тысяче рублей каждому избирателю, чтобы те отдавали свой голос за кандидата Вельгодского. Таких заявлений мы получили 18. В том числе от самих кандидатов, которые выдвигались по этому округу», – уточнил Кузьменко, слова которого цитирует официальный сайт приморского отделения «ЕР».

В свою очередь, секретарь Владивостокского городского партийного отделения Александр Щербаков отметил, что в этом году для партии основной формой проведения процедуры является электронное предварительное голосование и, если есть серьезные нарушения на участках, полагаться нужно на результаты волеизъявления граждан онлайн.

В итоге было принято решение утвердить результаты именно электронного волеизъявления на партийном ресурсе PG.ER.RU, на котором за Вельгодского было отдано 140 голосов. Победителем был признан Александр Шурыгин, которого поддержали 297 избирателей.

Владивосток, Светлана Антонова

Владивосток. Другие новости 05.06.21

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