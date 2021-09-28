КПРФ обвинила полицию в препятствовании подачи исков в суд против ДЭГ

Сотрудники полиции пришли в здание юридической службы московского горкома КПРФ, где находятся юристы партии, готовившие судебные иски, оспаривающие результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявили в компартии. В этом же здании находится приемная первого зампредседателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова. В КПРФ обвинили правоохранителей в том, что они препятствуют подаче исков КПРФ в суд против электронного голосования.

«Московская приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова блокирована полицией. Сотрудников приемной не выпускают. Здесь хранятся документы фракции КПРФ по незаконности ДЭГ», – сообщил член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем телеграм-канале.

Как отметил секретарь московского горкома КПРФ Николай Волков, из-за действий полиции четверо юристов не могут отнести в суд иски об отмене итогов ДЭГ, результаты которого в Москве коммунисты не признали.

«Мы сегодня пришли, чтобы подать иск о непризнании итогов выборов. Это связано с дистанционным электронным голосованием. Ну, вы, знаете, что сейчас идет активное полицейское давление. Меня задерживали, многих наших кандидатов задерживали. Сейчас просто блокировали наших юристов, кто подготовил иск», – прокомментировал Волков на видео, опубликованном на сайте КПРФ.

При этом партиец подчеркнул, что «обязательно попадут иск». «Но учитывая, как работают правоохранительные органы, мы не можем позволить, чтобы юристов арестовали и материалы, чтобы попали. Поэтому мы переносим (подачу иска) на другой день, – отметил Волков. С датой, по его словам, коммунисты определятся в ближайшее время.

Надо отметить, что последняя дата, когда юристы могут подать в суд иски от экс-кандидатов в депутаты от КПРФ и от самой партии, 29 сентября. Если они подадут документы позже, то суд просто их не примет, пояснили в компартии.

Накануне бывший кандидат в Госдуму Михаил Лобанов подал иск в Пресненский райсуд столицы иск по оспариванию итогов электронного голосования в Кунцевском одномандатном округе №197. Сегодня подобный иск подал Сергей Обухов. Коммунист баллотировался в Госдуму по 205 Преображенскому округу столицы, и проиграл после оглашения результатов ДЭГ. Теперь он требует отменить итогов выборов в этом округе. Напомним, Обухов и еще 22 кандидата от разных партий 23 сентября создали в Москве коалиционный комитет «За отмену ДЭГ».

Ранее коммунисты провели в Москве несогласованный митинг с требованиям признать итоги ДЭГнедействительными. Они заявили, что электронное голосование сфальсифицировано.

Москва, Наталья Петрова

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