«Зачем будоражить людей и провоцировать рост напряженности?» Во фракции ЛДПР выступили против QR-кодов

Зампредседателя ЛДПР, депутат Госдумы Ярослав Нилов негативно отозвался о законопроектах об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Политик напомнил, что у региональных властей есть право внедрять эту систему, и часть региоов уже воспользовалась этим правом. «В чем проблема? Зачем это решение понадобилось выносить на федеральный уровень и будоражить людей, повышать градус социальной напряженности», – возмутился он (цитата по «Ъ»). По его мнению, «при хромающей пропаганде и жестких ограничительных мерах недоверие граждан только усиливается».

Нилов обратил внимание на тех людей, кто переболел ковидом неофициально, т.е. не обращались к врачу, и тех, кто привился иностранной вакциной. Все они, судя по законопроектам, не могут рассчитывать о получении QR-кодов. «Почему таких людей не включают в список тех, кто образует массовый иммунитет в России? Тоже непонятно», – отметил депутат.

«По широте резонанса и огромному количеству писем и обращений с неоднозначностью инициативы о QR-кодах может сравниться только годичной давности законопроект о дистанционном обучении. Ровно год назад обеспокоенные дальнейшими перспективами качества образования родители по всей стране забили тревогу. Сейчас наблюдаем то же самое – вот только коды непосредственно затронут практически все взрослое население России», – написал политик в своем телеграм-канале. Фракция ЛДПР определится со своей позицией по этой крайне противоречивой инициативе сегодня на собрании президиума, добавил он.

Напомним, правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении массовых мероприятий, магазинов, ресторанов, учреждений культуры, а также для поездок на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках. В нескольких регионах в минувшие выходные прошли акции протеста против QR-кодов.

В КПРФ и в «Справедливой России – За правду» уже заявили, что не поддержат эту инициативу. «Единая Россия» определится со своей позицией в начале недели после президиума фракции, однако отдельные представители партии власти уже высказались в поддержку законопроектов.

Сегодня свою позицию озвучил и Кремль. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, введение QR-кодов в российских регионах говорит об актуальности и неизбежности принятия этой меры на федеральном уровне.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.11.21

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