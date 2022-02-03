«Не надо валить с больной головы на здоровую»: посольство РФ ответило на заявление США о Минских соглашениях

Заявления главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений являются позитивным сигналом. Об этом говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне.

«Считаем позитивным сигналом заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений», – заявили в дипмиссии.

В посольстве также заявили о продолжающихся попытках переложить проблему Донбасса с «больной головы на здоровую» и обвинить Москву в срыве достигнутых договоренностей.

Как подчеркнули в диппредставительстве, Россия не является стороной конфликта, поэтому «главная задача – заставить украинские власти выполнять свои обязательства». «Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом», – заявили в посольстве. При этом в дипмиссии указали, что «поставки оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы Юго-Востока страны».

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что Вашингтон «поощряет полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами». Он также отметил, что одна из сторон несет ответственность за подавляющее большинство нарушений этих договоренностей. Прайс при этом не пояснил, какая именно. Наблюдатели увидели в его словах намеки на то, что в срыве договоренностей виновата именно Россия.

«Все стороны должны придерживаться Минских соглашений как пути к деэскалации напряженности – особенно в нынешней ситуации», – подчеркнул представитель Госдепа.

При этом представитель Госдепа Нед Прайс намекнул, что в срыве договоренностей виновата Россия.

Накануне президент России Владимир Путин заявил премьеру Великобритании Борису Джонсону в ходе телефонного разговора о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что Минские договоренности должны быть исполнены в полном объеме, а не по частям, как того добивается Киев. Дипломат подчеркнул, что Россия с самого начала взывает к выполнению всего пакета Минских соглашений. В противном случае урегулировать конфликт на юго-востоке Украины не удастся, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

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