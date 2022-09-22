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Четверг, 22 сентября 2022, 15:00 мск

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В ЕС хотят выдавать россиянам визы по гуманитарным соображениям из-за частичной мобилизации

Еврокомиссия рассматривает возможность выдачи гуманитарных виз гражданам России после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщила представитель ЕК Анита Хиппер.

«Евросоюз должен гарантировать право въезда для всех лиц, нуждающихся в убежище», – заявила Хиппер на брифинге в Брюсселе. По ее словам, «страны ЕС намерены рассмотреть вопрос о возможности выдачи этим лицам гуманитарных виз».

«Ситуация беспрецедентная, принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую ситуацию... Мы в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу», – добавила представитель ЕК. При этом она подчеркнула, что «все запросы на гуманитарные визы должны рассматриваться индивидуально».

21 сентября, президент России Владимир Путин в обращении к населению объявил о частичной мобилизации. Он назвал это решение неотложным шагом для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности РФ.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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