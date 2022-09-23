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Пятница, 23 сентября 2022, 16:47 мск

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В Госдуму внесены поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными

В Госдуму внесены поправки, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за мобилизованными сотрудниками.

Согласно законопроекту, после демобилизации военнослужащие смогут вернуться в ту же организацию, где они работали до поступления на военную службу, и на ту же должность, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. Автором поправок выступила партия «Единая Россия».

Документ также предусматривает, что в трудовой стаж будет засчитываться период, проведенный на военной службе. «Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», –уточнил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, чьи слова приводит пресс-служба партии.

Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих. «В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия», – сообщил единоросс, отметив, что аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал принятие в приоритетном порядке поправок о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

Накануне правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для граждан, попавших под частичную мобилизацию. «Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы», – говорится в документе.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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