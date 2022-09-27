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Вторник, 27 сентября 2022, 15:31 мск

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Госдума освободила семьи мобилизованных от пеней за долги по ЖКХ и капремонту

Госдума во вторник приняла во втором и третьем, окончательном чтении поправки в Жилищный кодекс, освобождающие мобилизованных граждан и членов их семей от пеней за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг и взносов на капремонт.

Эта норма будет включена в законопроект, облегчающий возврат средств людям старшего поколения, имеющим право на компенсацию взносов за капремонт, сообщается на сайте Госдумы.

Согласно поправкам, граждане России, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, и члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленных жилищным законодательством.

Ранее сегодня Госдума окончательно утвердила закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными россиянами.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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