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Вторник, 1 ноября 2022, 12:39 мск

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В Госдуме уточнили, для кого введут уголовное наказание за уклонение от мобилизации

Подготовленный группой депутатов Госдумы и сенаторов законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва по мобилизации будет касаться только тех, кто официально получил повестку в военкомат. Об этом заявил соавтор документа, зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Повестка должна быть вручена официально для наступления ответственности», – подчеркнул парламентарий в комментарии «Интерфаксу».

Депутат заверил, что новый законопроект разработан «на будущее», а «не для того, чтобы сейчас применять к тем, кто тем или иным образом уклонился». «К современному случаю уже никак не относится, потому что официально объявлено, что мобилизация завершена», – сказал Валеев.

Ранее сегодня сообщалось, что в Госдуме подготовлен законопроект об уголовной ответственности для уклонистов от мобилизации. По данным источников «Известий», поправки в Уголовный кодекс будут внесены на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Законопроект предусматривает наказание для тех, кто уклонился от мобилизации, в виде штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере доходов за 1-3 года, принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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