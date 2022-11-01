В Госдуме предложили сажать на пять лет за уклонение от мобилизации

Депутаты и сенаторы от «Единой России» разработали поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие наказание для уклонистов от мобилизации. Авторы инициативы предлагают ввести штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере доходов за 1-3 года, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме.

Авторами законопроекта являются главы комитетов по обороне Совета Федерации и Госдумы Андрей Картаполов и Виктор Бондарев, руководитель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители.

Отмечается, что законопроект с поправками в УК будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату в ближайшее время.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Эрнест Валеев подтвердил, что документ готов к внесению в парламент. «Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, – пояснил он. «Просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали», – сказал парламентарий, отметив, что статья 328 УК РФ за уклонение от призыва касается только срочников.

«Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет», – полагает депутат. Он добавил, что сейчас парламентарии устраняют пробел в законодательстве. При этом Валеев подчеркнул, что тот факт, что мобилизация уже завершена, «не гарантирует, что она не потребуется когда-нибудь вновь».

Напомним, в начале октября стало известно о возбуждении в России первого уголовного дела за уклонение от мобилизации. Житель Пензы отказался подписать повестку в военкомат и был задержан при силовой поддержке ОМОНа. Ему вменили статью 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований». Позже прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела, признав его незаконным.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президента РФ Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, в армию было призвано 300 тысяч человек. Накануне глава государства заявил, что частичная мобилизация «завершена, точка поставлена». При этом Путин отметил, что посоветуется с юристами, нужно ли указом объявлять завершение мобилизации.

Москва, Наталья Петрова

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