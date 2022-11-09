В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации отцов четырех детей до 18 лет

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации отцам четырех детей в возрасте до 18 лет. Соответствующие поправки в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили 15 депутатов Госдумы – представители всех фракций. Среди них руководители думских фракций Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия – За правду»), Алексей Нечаев («Новые люди») и замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет», – сказано в пояснительной записке к документу.

Согласно действующему законодательству, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, имеющим трех детей до 16 лет и супругу со сроком беременности не менее 22 недель. Также отсрочка предоставляется женщинам, имеющим на иждивении одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также беременным женщинам, если срок беременности составляет не менее 22 недель.

Как отмечается в пояснительной записке, правительство России поддержало данную инициативу. Положительный отзыв за подписью вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова получил думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Минобороны заявило 31 октября, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации были призваны 300 тысяч человек. В Кремле заверили, что специальный президентский указ о завершении мобилизации не требуется.

Москва, Наталья Петрова

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