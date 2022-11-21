Песков о возможности второй волны мобилизации: «Не могу говорить за Минобороны»

Кремль не ведет никаких обсуждений о второй волне мобилизации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности второй волны мобилизации.

«Не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», – сказал официальный представитель Кремля.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, в армию было призвано 300 тысяч человек.

31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается.

В Кремле заявили, что специальный президентский указ о завершении частичной мобилизации не нужен.

Москва, Наталья Петрова

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