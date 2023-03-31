Генштаб РФ: проведение второй волны мобилизации не планируется

Генштаб Вооруженных сил России не планирует проведение второй волны мобилизации. Такое заявление сделал представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, для осуществления задач хватает мобилизованных граждан и добровольцев,

«Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», – сказал Цимлянский в ходе брифинга в пятницу.

Представитель Генштаба при этом отметил значительное увеличение числа граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту.

«Для их своевременного оформления Министерством обороны была расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами. Работа по набору на контракт продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации», – рассказал Цимлянский.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября прошлого года. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, в армию было призвано 300 тысяч человек. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. В начале ноября Владимир Путин уточнил, что в России было мобилизовано 318 тысяч человек.

Надо отметить, что в последние несколько месяцев в Кремле неоднократно отрицали сообщения о готовящейся второй волне мобилизации. В декабре президент РФ заявлял, что необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет.

Москва, Наталья Петрова

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