Байден официально объявил о вступлении в президентскую гонку

Президент США Джо Байден официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года.

«Я буду переизбираться на пост президента США, потому что я знаю Америку», – заявил Байден в видеоролике по случаю его выдвижения, опубликованном на его канале в YouTube. По его словам, ему нужно больше времени, чтобы полностью закончить работу, которую он начал на своем посту.

«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще сражаемся… Вопрос, с которым мы сталкиваемся, заключается в том, будет ли у нас в предстоящие годы больше свободы или меньше свободы. Больше прав или меньше. <…> Я знаю, каким должен быть ответ. Это не время, чтобы быть самодовольным. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», – сказал 80-летний политик (цитата по CNN).

Действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что выдвигает свою кандидатуру в паре с Байденом, передает Fox News. Она назвала предстоящие президентские выборы в США «поворотным моментом в истории».

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства в ноябре прошлого года.

Недавние социологические опросы показывают, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев – его главного политического оппонента Дональда Трампа. При этом подавляющая часть опрошенных американцев не желают видеть во главе Белом дома ни Байдена, ни Трампа.

Вашингтон, Наталья Петрова

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