В Артемовске продолжают уничтожать украинских военных – взяты под контроль еще два квартала

Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды в ходе наступательных действий взяли под контроль еще два квартала в северо-западной и западной частях Артемовска (Бахмута). Подразделения ВДВ оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов, сковывая подразделения ВСУ на флангах.

Как отметили в ведомстве, авиация и артиллерия «Южной» группировки войск нанесли поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Ступоче Донецкой народной республики. За сутки авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета, а артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.

Всего на Донецком направлении за сутки уничтожено более 340 украинских военных и наемников, две боевые бронемашины, восемь автомобилей и гаубица Д-20. Кроме того, разбиты радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США в районах населенных пунктов Новгородское и Артемово в ДНР.

Российские войска нанесли урон ВСУ и на других направлениях в зоне спецоперации, уничтожив в общей сложности до 260 украинских военнослужащих. Также украинские силы потеряли шесть боевых бронемашин, 10 автомобилей, САУ «Акация», две гаубицы Д-30, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б»

Кроме того, ВС России пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.

Также сообщается, что на Купянском направлении в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Максимильяновка (ДНР) ВСУ лишились радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Всего за сутки российские войска поразили 98 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 119 районах.

По данным Минобороны, в районе Херсона разгромлен пункт управления 124-й бригады территориальной обороны ВСУ. А врайоне Серебрянки (ДНР) уничтожен узел связи 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки Донецкой народной республики, а также Центра сил специальных операций ВСУ «Юг» на острове Великий Херсонской области.

Ранее сообщалось, что ПВО России в течение ночи 7 мая сбили 22 ударных украинских дрона над Черным море. Кроме того, за минувшие сутки перехвачены две украинские тактические ракеты «Гром-2» и «Точка-У», а также уничтожены 10 украинских беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

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