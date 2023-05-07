22 ударных украинских дрона сбиты над Черным морем

Российские силы ПВО ночью 7 мая уничтожили и подавили над Черным морем 22 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.

«В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата», – говорится в сообщении.

Все БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, отметили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что российские военные уничтожили 10 украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. Дроны перехвачены в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях.

Также за минувшие сутки силы ПВО России перехватили пять реактивных снарядов системы HIMARS, оперативно-тактическая ракету «Гром-2» и тактическую ракету «Точка-У».

Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении ночной атаки украинских БПЛА на Севастополь и Крым. Всего, по его словам, Украина направила более 10 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

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