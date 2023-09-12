«Тогда и поговорим»: Путин ответил на вопрос об участии в выборах президента

Президент России Владимир Путин заявил, что объявит о своем решении насчет участия в президентских выборах только после того, как парламент назначит дату выборов в конце года.

«У нас в соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года, когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим», – сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Так глава государства ответил на вопрос, принял ли он решение баллотироваться на новый срок.

Москва, Наталья Петрова

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