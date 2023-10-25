Израиль отказался выдавать визы представителям ООН

Власти Израиля будут отказывать в выдаче виз представителям ООН из-за позиции ее генсека Антониу Гутерриша по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан.

«Из-за его [Гутерриша] высказываний мы будем отказывать в выдаче виз представителям ООН», – заявил Эрдан в эфире радио Galei Tzahal.

Дипломат добавил, что в визе уже было отказано заместителю генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. «Пришло время преподать им урок», – заключил Эрдан.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности заявил, что нападение ХАМАС на Израиль стало ответом на то, что палестинский народ 56 лет подвергается удушающей оккупации.

В ответ Эрдан призвал Гутерриша покинуть свой пост. «Нет никакого оправдания и смысла разговаривать с теми, кто проявляет сострадание к самым ужасным злодеяниям, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа. Просто нет слов», – написал израильский дипломат.

Вслед за этим министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сказал, что отказывается встречаться с генсеком ООН, так как «места для сбалансированного подхода» к урегулированию ситуации не осталось.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

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