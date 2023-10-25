российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 02:41 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Израиль отказался выдавать визы представителям ООН

Фото: сайт ООН

Власти Израиля будут отказывать в выдаче виз представителям ООН из-за позиции ее генсека Антониу Гутерриша по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан.

«Из-за его [Гутерриша] высказываний мы будем отказывать в выдаче виз представителям ООН», – заявил Эрдан в эфире радио Galei Tzahal.

Дипломат добавил, что в визе уже было отказано заместителю генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. «Пришло время преподать им урок», – заключил Эрдан.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности заявил, что нападение ХАМАС на Израиль стало ответом на то, что палестинский народ 56 лет подвергается удушающей оккупации.

В ответ Эрдан призвал Гутерриша покинуть свой пост. «Нет никакого оправдания и смысла разговаривать с теми, кто проявляет сострадание к самым ужасным злодеяниям, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа. Просто нет слов», – написал израильский дипломат.

Вслед за этим министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сказал, что отказывается встречаться с генсеком ООН, так как «места для сбалансированного подхода» к урегулированию ситуации не осталось.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Израиль

«Эту войну начал Запад»: представитель ХАМАС раскрыл детали переговоров в Москве / Медведев предсказал, что конфликт на Ближнем Востоке будет длиться годы / Палестина в ООН обвинила Израиль в применении фосфорных снарядов / Израиль возобновил прием заявлений от россиян по вопросам репатриации / ЦАХАЛ ночью провела танковую операцию в секторе Газа / Президент Турции отменил планы посетить Израиль / Теперь из-за Израиля: Мишель и фон дер Ляйен снова поссорились / Израиль приостановил выдачу виз репатриантам из России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Политика, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Израиль,