США ударили по Йемену, Россия и КНР наторговали $240 млрд, Зеленский призвал затянуть конфликт – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Первая рабочая неделя 2024 года была богата на рекорды: Россия и КНР достигли исторического максимума в товарообороте, российский ВПК показал удивительные высоты в модернизации ударных дронов. А Владимир Зеленский проявил верх цинизма, призвав не позволить конфликту с Россией закончиться в начавшемся году.

Атака недели – США и Великобритания ударили по Йемену

США и Великобритания ударили по столице и четырем провинциям Йемена в ночь на 12 января. Для обстрелов использовались боевая авиация, корабли и подлодки. Хуситы сообщили о 73 нанесенных ударах, пяти погибших своих бойцах и пяти пострадавших.

МИД РФ не получал сведений о пострадавших россиянах в результате атаки. Москва осудила атаку Вашингтона и Лондона и подчеркнула, что Запад показал полное пренебрежение международным правом ради эскалации в регионе.

При этом, йеменские повстанцы-хуситы пообещали не прекращать атаки на связанные с Израилем гражданские суда в Красном море даже после ударов по их объектам.

Рекорд недели – Объем торговли между Россией и КНР превысил 240 млрд долларов

Товарооборот Китая и России по итогам 2023 года составил 240,11 млрд долларов и вырос на 26,3%. Китай отправил в Россию товаров на 110,97 млрд долларов, а купил на 129,13 млрд долларов.

Предупреждение недели – Украине угрожают ударные БПЛА «Куб» из России

В США предупредили киевский режим о грядущих проблемах, которые принесут усовершенствованные российские дроны «Куб». В прежней модификации БПЛА были наделены «потрясающими функциями», а новые станут просто «кошмаром для врага».

Заявление недели – Байден поддержал передачу российских активов Украине

Администрация Джо Байдена поддержала инициативу о передаче Украине замороженных российских активов на 300 млрд долларов. Решение принято в Белом доме после блокировки в Конгрессе нового пакета помощи для Киева на 60 млрд долларов.

Гонка недели – ЦИК подтвердил участие 11 человек в предвыборной кампании

ЦИК зарегистрировала трех кандидатов на выборах президента РФ. Всего в кампании участвуют 11 человек. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что процедура регистрации помогает отсеять «неуравновешенных и невежественных людей».

Позор недели – Зеленский призвал не дать закончить войну

Владимир Зеленский призвал не дать «закончить войну». Он заявил, что в 2024 году конфликт не должен закончиться, чтобы Россия не получила передышки. Глава киевского режима не уточнил, нужна ли передышка гражданам Украины. Но признал, что без помощи США украинские пенсионеры остались без денег.

Назначение недели – однополая пара заняла посты глав кабмина и МИД во Франции

Правительство Франции возглавил самый молодой премьер-министр – 34-летний Габриэль Атталь. При смене состава кабмина должность главы МИД Франции занял Стефан Сежурне, который является мужем нового премьера Атталя. Также Сежурне – лидер партии французского президента «Возрождение».

© 2024, РИА «Новый День»

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