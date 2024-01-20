Армия РФ выбила врага из Веселого, СКР проверит узбекское землячество, Израиль пригрозил Ливану войной – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя запомнится успехами российских войск на Донецком направлении, угрозами Израиля начать спецоперацию в Ливане. Особо громким получился скандал с главой узбекского землячество, которого уличили в разжигании ненависти за пост в соцсети. Подозреваемый заявил, что его аккаунт взломали, и не признал вину.

Освобождение недели – ВС РФ взяли под контроль село Веселое в ДНР

ВС РФ взяли под контроль село Веселое в ДНР и улучшили свое тактическое положение. По данным Минобороны РФ, украинские войска несут самые серьезные потери именно на Донецком направлении. Военнослужащие Украины все чаще отказываются выполнять приказы командиров на фоне больших потерь и плохого снабжения на линии соприкосновения.

Угроза недели – Израиль нацелился провести спецоперацию в Ливане

Генштаб ЦАХАЛ заявил о высоком риске войны на северной границе Израиля. Вероятность проведения специальной операции в Ливане за последний месяц заметно выросла. Войска готовятся к боям в Ливане с учетом опыта сухопутной операции в секторе Газа.

Скандал недели – СКР возбудил дело о разжигании ненависти против главы узбекской диаспоры

Следователи допросили президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Он стал фигурантом уголовного дела о разжигании ненависти после своего поста в соцсети, который россияне посчитали оскорбительным для участников СВО. Глава СКР лично приказал расследовать этот инцидент.

Усман Баратов не признал вину, но все равно был арестован. Следователи назначили лигвистическую экспертизу его высказываний в соцсети.

«Ответка» недели – КНДР испытала подводную систему ядерного оружия после учений Южной Кореи и США

Пхеньян предупредил, что продолжает совершенствовать свое вооружение, и даже испытал новую подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23». Испытания провели в ответ на военные маневры Южной Кореи, США и Японии около острова Чечжу.

Дефицит недели – Путин указал Кравцову на нехватку учителей

Президент РФ Владимир Путин указал министру просвещения Сергею Кравцову на нехватку школьных учителей. Специалисты все чаще уходят из школ, а приток новых кадров недостаточен. Министр заверил, что желающих получить педагогическое образование стало больше на 100 тыс. человек год к году.

Противник недели – Нетаньяху высказался против создания палестинского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказался против создания палестинского государства после окончания операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В Вашингтоне возразили, что этот вопрос должен стать реальностью если не завтрашнего дня, то «послезавтра».

Обвинения недели – В Раде уличили Зеленского в воровстве из бюджета

Депутат Верховной рады Гео Лерос уличил президента страны Владимира Зеленского в лицемерии в связи с призывом к украинцам исполнить долг по уплате налогов. Парламентарий заявил, что Зеленский вывел в офшоры 40 млн долларов и годами уклонялся от уплаты налогов.

© 2024, РИА «Новый День»

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