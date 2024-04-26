«Стало только хуже»: Матвиенко оценила ход мусорной реформы

За пять лет реализации мусорной реформы ситуация с утилизацией отходов в России только ухудшилась. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей

«У нас беда с мусорной реформой. Прошло пять лет с момента принятия закона и проведения мусорной реформы. Не только лучше не стало, а стало хуже», – цитирует политика «Интерфакс».

Матвиенко указала на то, что выбранные субъектами РФ региональные операторы зачастую не могут организовать работу, а также не имеют инфраструктуры, техники, людей. По ее словам, договоры с ними в такихх случая нужно расторгать.

«Изменения инфраструктуры не произошло, – продолжила спикер Совфеда. – Графики размещения мусорных площадок и адресные программы не реализуются, мусоровозов добавилось немного, ездят старые, разбитые, сортировка мусора не сильно выросла».

Матвиенко поручила руководителям региональных парламентов потребовать от счетных палат регионов проведения проверок расходования средств, выплаченных гражданами за вывоз и утилизацию отходов в 2023 году. По ее словам, всего по стране за прошлый год было собрано почти 280 млрд рублей. «Напрямую регоператоров вообще никто не контролирует», – констатировала она.

Ранее спикер Совфеда заявляла, что качественного сдвига с переработкой и утилизацией отходов не произошло на фоне того, что региональные операторы заняты просто освоением денег. Она указала на то, что этой темой необходимо заняться серьезно и внести необходимые изменения в законодательство.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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