Лавров назвал Вашингтон соучастником военных преступлений Киева

США стали соучастником Киевского режима в его военных преступлениях, в том числе, ударах по мирным городам России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что гибель мирных граждан не волнует Вашингтон.

«В американской стратегии национальной безопасности Россия названа непосредственной угрозой. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель – нанести нашей стране «стратегическое поражение». В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима», – сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Аналогичным образом Штаты ведут себя, отправляя оружие и боеприпасы Израилю. Публично Вашингтон объявил о приверженности справедливому решению палестинской проблемы, но фактически только подливают масло в огонь конфликта на Ближнем Востоке.

«Американцы щедро подливают масло в огонь вооруженного противостояния, фактически дав «зеленый свет» на разрушение сектора Газа», – сказал глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что решение Штатов приостановить поставки боеприпасов в Израиль касалось только авиационных бомб и только в одной партии военной помощи. И оно было отменено в Палате представителей несколько дней спустя.

«Если документ, подготовленный республиканцами, будет принят и в сенате, он не позволит Белому дому отказывать Тель-Авиву в поставках военной помощи», – заключил министр.

Лавров добавил, что опыт общения Москвы с американцами показывает, насколько их заявления не стоят доверия.

«Мы долго хотели им верить, вели переговоры, заключали договоренности. Но впоследствии оказывалось, что все свои «обещания», которые в том числе фиксировались на бумаге и в резолюциях Совета Безопасности ООН, Вашингтон выполнять не собирался», – сказал министр.

Глава МИД также напомнил, что Вашингтон полгода блокировал резолюции о прекращении огня в секторе Газа в Совбезе ООН. В марте этого года «американцы вынужденно воздержались при голосовании», но после принятия документа заявили, что он не имеет обязательной силы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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