Израильская авиация атаковала военные объекты организации «Хезболла»

Объекты шиитской организации «Хезболла» в южных районах во вторник, 4 мая, подверглись серии авиаударов со стороны ВВС Израиля, – сообщают израильские СМИ.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в частности, говорится: «В районе поселка Эн-Накура в результате авиаудара был уничтожен радикал из боевого крыла «Хезболла». Кроме того, были атакованы объекты военной инфраструктуры шиитской организации в окрестностях населенных пунктов Адайса и Аит-эш-Шааб Также для устранения угрозы артиллерия открывала огонь в сторону ливанской территории в направлении населенных пунктов Кфар-Шуба, Мадждаль-Зун, Рашая-эль-Фухар, Хоула и Шейхин в Южном Ливане».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube