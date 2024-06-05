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Среда, 5 июня 2024, 18:55 мск

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Нетаньяху анонсировал масштабные военные операции на границе с Ливаном

Архив. Скриншот видео правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе поездки в район израильско-ливанской границы заявил о готовности проведения масштабных военных операций на границе с Ливаном, – сообщает в среду, 5 июня, The Times of Israel.

В ходе своего выступления израильский премьер сказал: «Вооруженные силы страны готовы к проведению масштабных военных операций на границе с Ливаном. Мы готовы к очень мощным действиям на севере. Если кто-то думает, что мы будем сидеть, сложа руки, в то время как нам наносится ущерб, совершают серьезную ошибку».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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