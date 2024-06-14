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Пятница, 14 июня 2024, 20:24 мск

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Утверждена концепция государственной языковой политики

Министерство просвещения в пятницу, 14 июня, сообщило, что правительство России утвердило Концепцию государственной языковой политики, которая подразумевает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, а также подчеркивает его статус как государственного.

В сообщении, распространенном пресс-службой Минпроса, в частности, говорится: «Правительством России утверждена Концепция государственной языковой политики РФ. Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов РФ. Концепция разработана Минпросвещения России по поручению президента России Владимира Путина».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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