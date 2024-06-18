Нетаньяху возмущен отказом США поставлять оружие Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении во вторник, 18 июня, назвал «немыслимым» отказ администрации США в поставках оружия и боеприпасы в течение нескольких месяцев, – сообщают израильские СМИ.

В видеоролике, распространенном канцелярией израильского премьера, Нетаньяху говорит: «Немыслимо, что в последние несколько месяцев администрация США отказывалась поставлять оружие и боеприпасы Израилю. Израиль, будучи ближайшим союзником США, борется за свое существование, борется с Ираном и другими нашими общими врагами. Госсекретарь Блинкен, когда приезжал сюда неделю назад, заверил меня, что администрация США работает день и ночь, чтобы устранить эти препятствия. Я, конечно, надеюсь, что это так и будет».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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