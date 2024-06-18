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Вторник, 18 июня 2024, 23:37 мск

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В Тель-Авиве заявили о готовности уничтожить «Хезболлу»

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац во вторник, 18 июня, заявил о готовности уничтожить в Ливане шиитскую организацию «Хезболла» в случае полномасштабной войны, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс- Twitter) глава израильской дипломатии написал: «Мы очень близки к моменту принятия решения об изменении правил в отношении «Хезболла» и Ливана. В случае полномасштабной войны «Хезболла» будет уничтожена, а Ливан серьезно пострадает».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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