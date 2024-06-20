Регионы, принимающие украинских беженцев, получат более миллиарда рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2024 году 1,25 миллиарда рублей регионам, обеспечивающим прием беженцев с Украины, а также российских граждан, вынужденно покинувших свое жилье.

В документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов в четверг, 20 июня, говорится: «Выделить в 2024 году МЧС России в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых выделены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения, бюджетные ассигнования в размере 1250146,4 тысячи рублей. …Решение направлено на возмещение понесенных бюджетами субъектов расходов на размещение и питание находившихся в пунктах временного размещения граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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