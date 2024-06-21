Одобрен проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований в Россию и Индию

Правительство РФ одобрило представленный Минобороны России проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов на территорию, как России, так и Индии.

В документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов, в частности, говорится: «В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «О международных договорах РФ» одобрить представленный Минобороны России, согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с индийской стороной, проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Российской Федерации на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию Российской Федерации и организации их взаимного материально-технического обеспечения».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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